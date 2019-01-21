Один погиб. В Чёрном море спасают моряков с горящих судов

По меньшей мере трёх человек достали из воды живыми. В операции участвует около десяти судов.

В Чёрном море поднято на борт спасательного корабля тело погибшего моряка с горящего неподалёку от берега судна. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Идёт спасательная операция. На борт подняты три живых моряка и ещё тело одного, — сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

Ранее сообщалось, что загорелись суда "Канди" и "Маэстро". Они ходят под флагом Танзании, граждан России на них не было.

По предварительным данным, пожар начался после взрыва на одном из судов, когда они находились рядом друг с другом для перегрузки.

В операции по спасению участвуют порядка десяти других судов.