Один погиб. В Чёрном море спасают моряков с горящих судов

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Один погиб. В Чёрном море спасают моряков с горящих судов

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Фото: кадр из видео на канале YouTube/Вести Крым

По меньшей мере трёх человек достали из воды живыми. В операции участвует около десяти судов.

В Чёрном море поднято на борт спасательного корабля тело погибшего моряка с горящего неподалёку от берега судна. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Идёт спасательная операция. На борт подняты три живых моряка и ещё тело одного, — сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

Ранее сообщалось, что загорелись суда "Канди" и "Маэстро". Они ходят под флагом Танзании, граждан России на них не было.

По предварительным данным, пожар начался после взрыва на одном из судов, когда они находились рядом друг с другом для перегрузки.

В операции по спасению участвуют порядка десяти других судов.

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