"Дикси", "Бристоль" и "Красное и белое" объединятся в одну компанию

В процессе паритетного объединения активов будут использованы денежные инструменты, что позволит уравнять их.

Владельцы группы компаний "Дикси" и компании "Альбион-2002" (сеть магазинов "Бристоль") Игорь Кесаев и Сергей Кациев и владелец крупнейшей в России сети алкомаркетов "Красное и белое" Сергей Студенников договорились об объединении активов в единый розничный бизнес. Об этом со ссылкой на заявление предпринимателей сообщает издание "Коммерсант".

Предполагается, что 51% новой компании будет принадлежать Кесаеву и Кациеву, а 49% — Студенникову.

— В процессе паритетного объединения активов будут использованы денежные инструменты, которые позволят уровнять активы при объединении, — говорится в заявлении.

Как отмечается, благодаря объединению активов компания станет третьим по величине продовольственным ретейлером страны после X5 Retail Group и "Магнита".

В декабре 2018 года работа сети "Красное и белое" была парализована из-за обысков. Продававшийся в сети алкоголь отправили на экспертизу качества.