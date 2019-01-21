Мэй выступила против проведения второго референдума по Brexit

Про мнению политика, повторное голосование "подорвёт веру в британскую демократию".

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что проведение второго референдума по Брекситу может "создать сложный прецедент". Об этом политик заявила в ходе выступления в палате общин.

Мэй исключила возможность повторного голосования о членстве в ЕС как шага, который "подорвёт веру в британскую демократию" и усилит позиции тех, кто хочет разрушить единство Соединённого Королевства. Она подчеркнула, что правильный путь — это одобрить предлагаемое правительством соглашение.

Кроме того, британский премьер отвергла возможность внесения изменений в Белфастское соглашение 1998 года с целью решения проблемы границы на острове Ирландия.