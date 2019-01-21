Число жертв пожара на судах в Чёрном море увеличилось до двух

После взрыва на борту танкера моряки начали прыгать в море. Пять человек удалось спасти.

В результате пожара на двух судах в Чёрном море погибло два человека. Об этом сообщили в Росморречфлоте, передаёт "Крыминформ".

— Спасатели подняли из воды тела двоих погибших. Пятеро человек спасено, — сообщили в пресс-службе.

Как стало известно, на танкере "Маэстро" произошёл взрыв во время перевалки нефтепродуктов. Возникший пожар перекинулся на второй танкер "Канди". Сам инцидент произошёл в 15 милях южнее мыса Такиль со стороны Керчи.

Оба судна шли под флагом Танзании. "Маэстро" направлялся в Темрюк. На борту обоих судов были граждане Турции и Индии, на первом — 14 человек, на втором — 17.

После взрыва моряки начали прыгать в море. Ранее Лайф сообщал об одном погибшем.