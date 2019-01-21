Выжившие при падении БТР в Абхазии находятся в тяжёлом состоянии

Двоих пострадавших доставили в больницу с тяжёлыми травмами, откуда их срочно перевезли в военный госпиталь.

Состояние военнослужащих Южного военного округа, которые выжили при падении в Абхазии, оценивается как тяжёлое. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медучреждении.

Как отмечается, двое с тяжёлыми травмами были доставлены в больницу Сухума, после чего в тот же день экстренно эвакуированы в окружной военный госпиталь на вертолётах Ми-8 с медицинскими модулями.

— Военнослужащим оказана медицинская помощь. Их состояние остаётся тяжёлым, у них множественные переломы, — сказал собеседник агентства.

Напомним, БТР с российскими военными упал в ущелье при следовании колонны боевой техники с горного полигона Цабал в пункт постоянной дислокации. В результате трое военных погибли.