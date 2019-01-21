Трое погибли в результате пожара на судах в Чёрном море

С одного судна переливали нефть на другое, и в этот момент, по предварительным данным, произошёл взрыв.

По последним данным, уже три человека погибли в результате пожара на двух судах в Чёрном море у берегов России. Об этом сообщили в Росморречфлоте.

Напомним, два судна находились неподалёку от берега России, в 15 милях южнее мыса Такиль со стороны Керчи. Танкеры "Маэстро" и "Канди" занимались перевалкой нефти. На одном из них прогремел взрыв, загорелись оба.

Суда ходят под флагом Танзании. Россиян на них не было, только граждане Индии и Турции.

В операции по спасению задействовано около десяти судов. Также туда направлено специальное спасательное судно.