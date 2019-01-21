Педагоги назвали способ вырастить успешного ребёнка

С помощью данного метода также можно повысить успеваемость своего чада и способность к саморазвитию.

Неожиданный способ вырастить успешного ребёнка предложили американские педагоги — частые путешествия. Об этом говорится в исследовании, проведённом Ассоциацией студенческого и молодёжного туризма (SYTA) США.

По мнению большинства (56%) участников опроса, путешествия оказывают большое влияние на достижения школьника в учёбе и последующем построении карьеры. 53% респондентов считают, что поездки в разные страны помогают детям лучше усваивать учебную программу. Ещё 74% опрошенных заявили, что путешествия повышают желание и способность к саморазвитию.

Согласно исследованию часто путешествующие школьники более самостоятельны, любознательны и открыты для знаний, чем их сверстники-домоседы.