Девять человек погибли при пожаре на судах в Чёрном море

Ещё 14 членов экипажей двух кораблей, которые были вынуждены прыгать в воду во время ЧП, были спасены.

Девять человек погибли при взрыве и последующем пожаре на газовозах Maestro и Candy в Чёрном море. Данные о жертвах ЧП приводит пресс-служба Росморречфлота.

В ходе поисковой операции удалось спасти 14 членов экипажа. По предварительным данным, россиян среди них нет. На борту Candy в момент ЧП находилось девять граждан Турции и восемь индийцев, на Maestro — семь турок и семь индийцев.

К спасению членов команд горящих газовозов привлечено около 10 кораблей. Ранее Лайф сообщал о трёх погибших.