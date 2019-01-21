На Украине обвинили ПАСЕ в "мелкой мести" из-за России

Новые правила Парламентской ассамблеи Совета Европы по формированию комитетов выглядит "мелкой местью" за позицию Украины по данному вопросу. Об этом заявил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев в беседе с "Европейской правдой".
— Это выглядит мелкой местью за принципиальную позицию украинцев по изменению регламента в угоду России, — сказал Арьев.
Как пишет издание, ПАСЕ сократила число делегатов от стран-участниц в нескольких комитетах до двух человек. Ранее у Украины было четыре представителя в регламентном комитете, а теперь список обнулён. Отмечается, что этот комитет отвечает за работу над изменениями в регламенте, которые могли бы открыть путь к возвращению российского представительства в организации.
"Европейская правда" также передаёт, что из-за новых правил представители ряда других государств тоже потеряли места в некоторых комитетах, но украинская сторона утверждает, что изменения направлены исключительно против них.
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