На Украине обвинили ПАСЕ в "мелкой мести" из-за России

Из-за новых правил в регламенте организации список представителей Незалежной был обнулён.

Новые правила Парламентской ассамблеи Совета Европы по формированию комитетов выглядит "мелкой местью" за позицию Украины по данному вопросу. Об этом заявил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев в беседе с "Европейской правдой".

— Это выглядит мелкой местью за принципиальную позицию украинцев по изменению регламента в угоду России, — сказал Арьев.

Как пишет издание, ПАСЕ сократила число делегатов от стран-участниц в нескольких комитетах до двух человек. Ранее у Украины было четыре представителя в регламентном комитете, а теперь список обнулён. Отмечается, что этот комитет отвечает за работу над изменениями в регламенте, которые могли бы открыть путь к возвращению российского представительства в организации.

"Европейская правда" также передаёт, что из-за новых правил представители ряда других государств тоже потеряли места в некоторых комитетах, но украинская сторона утверждает, что изменения направлены исключительно против них.