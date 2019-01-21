"Газпром" построил более 20% "Северного потока – 2"

Об этом по итогам трёхсторонней встречи представителей России, Украины и Еврокомиссии сообщил глава "Газпрома".

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер рассказал журналистам о степени готовности газопровода "Северный поток — 2", сообщает ПРАЙМ.

— Работа ведётся по графику, уже построено более 20% этого нового морского газопровода, — заявил Миллер по итогам трёхсторонней встречи России, Украины и Еврокомиссии.

На встрече обсуждался транзит газа через Украину после 2019 года.

Ранее Лайф писал, что глава МИД Германии считает, что американские санкции не могут остановить проект "Северный поток — 2".