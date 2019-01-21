Число жертв пожара в Чёрном море выросло до десяти человек

По предварительным данным, произошёл взрыв при переливке нефти с одного танкера на другой.

Тела уже десяти человек обнаружены в рамках спасательной операции в Чёрном море, где горят два судна под флагом Танзании. Четырнадцать человек спасены. Об этом сообщает ТАСС.

У горящих судов находится около десяти других, экипажи которых спасают коллег. Их достают из воды.

Ранее сообщалось, что на одном судне находились 17 моряков, на другом — 14. Это граждане Индии и Турции, россиян там не было.

Препятствий для судоходства в районе ЧП нет. Суда находились на якорной стоянке. По предварительным данным, во время переливки нефти с одного на другое произошёл взрыв.