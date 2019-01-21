Самолёт экстренно сел в Екатеринбурге из-за куряки в туалете

33-летний мужчина курил в туалете во время полёта, из-за чего сработали датчики противопожарной сигнализации.

Следовавший из Иркутска в Москву самолёт совершил вынужденную посадку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Во время полёта в самолёте сработали датчики противопожарной сигнализации. Как выяснилось, это произошло из-за 33-летнего пассажира, курившего в туалетной комнате лайнера.

— Сотрудниками линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово города Екатеринбурга составлен административный протокол в отношении пассажира, который курил на борту воздушного судна, — сообщила Волк.

Ранее Лайф писал о таком же случае, произошедшем на рейсе Улан-Удэ — Москва.