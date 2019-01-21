Самолёт экстренно сел в Екатеринбурге из-за куряки в туалете

Следовавший из Иркутска в Москву самолёт совершил вынужденную посадку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Во время полёта в самолёте сработали датчики противопожарной сигнализации. Как выяснилось, это произошло из-за 33-летнего пассажира, курившего в туалетной комнате лайнера.
— Сотрудниками линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово города Екатеринбурга составлен административный протокол в отношении пассажира, который курил на борту воздушного судна, — сообщила Волк.
Ранее Лайф писал о таком же случае, произошедшем на рейсе Улан-Удэ — Москва.
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