"Будет рекорд". Мединский предрёк победу "Т‐34" над "Пиратами Карибского моря"

Глава Минкульта считает, что фильм станет вторым по кассовым сборам после драмы "Движение вверх".

Министр культуры РФ Владимир Мединский считает, что отечественный боевик "Т-34" обгонит по кассовым сборам "Пиратов Карибского моря". Он напомнил, что уже сейчас военная лента Алексея Сидорова собрала более 2 млрд рублей.

— Сразу даю прогноз, что это будет рекорд. Он обойдёт "Пиратов Карибского моря", — заявил глава Минкульта.

Мединский считает, что "Т-34" станет вторым по кассовым сборам после спортивной драмы "Движение вверх". Он также отметил, что с начала января российские кинотеатры посетило более 21 миллиона человек. При этом более 70% кассы собрали отечественные ленты. По его словам, лидеры проката — "Т-34", "Полицейский с Рублёвки", "Ёлки", "Три богатыря" и "Снежная Королева" заработали к 21 января более 5 млрд рублей.