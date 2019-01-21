В США сенатор Камала Харрис объявила о намерении баллотироваться в президенты

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В США сенатор Камала Харрис объявила о намерении баллотироваться в президенты

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Фото: © Instagram/kamalaharris

Политик хочет бороться за американские ценности: правду, справедливость, порядочность, равенство, свободу, демократию.

Сенатор-демократ от штата Калифорния Камала Харрис в понедельник, 21 января, объявила о намерении побороться за пост президента страны на выборах в 2020 году.

Харрис считает, что американцы заслуживают президента, который будет бороться за них, слышать их, заботиться о них и ставить вперёд своих собственных интересов.

Ранее о своём желании побороться за президентский пост на выборах в 2020 году заявили член Конгресса США от штата Гавайи демократ Тулси Габбард и ранее возглавлявший Министерство жилищного строительства и городского развития США Хулиан Кастро.

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