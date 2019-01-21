В Пакистане более 20 человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком

В Пакистане автобус, направлявшийся из Карачи в Парджгур, столкнулся с грузовиком. По предварительным данным, 21 человек погиб, 16 получили травмы. Об этом сообщает местное издание Dawn.

Отмечается, что обе машины после лобового столкновения загорелись. Грузовик перевозил дизельное топливо из Ирана. Многие люди оказались в западне и сгорели заживо.

Пятеро из 16 пострадавших находятся в критическом состоянии. Они госпитализированы.

В октябре в Пакистане 19 человек погибли при столкновении двух автобусов.