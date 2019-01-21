Тела 11 человек извлечены из воды в районе пожара на двух судах

Спасательная операция продолжается. В ней задействовано около десятка разных судов.

В Чёрном море уже до 11 человек выросло число жертв пожара на двух танкерах. Об этом сообщает ТАСС. Более десяти человек спасены.

Операция по спасению продолжается. В районе ЧП находится более десяти других судов, экипажи которых достают моряков из воды.

Ранее сообщалось, что мог произойти взрыв во время переливки газа с одного танкера на другой. Экипаж одного судна составлял 14 человек, другого — 17 человек. Это граждане Турции и Индии. О россиянах на борту неизвестно.