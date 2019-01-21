В РАН отложили голосование о присвоении патриарху звания почётного профессора

Как уточнили в академии, присуждение звания не отменяется, а лишь откладывается на неопределённый срок.

Президиум Российской академии наук решил не голосовать по вопросу присвоения звания "Почётный профессор РАН" Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко на заседании 22 января. Об этом РИА "Новости" сообщил представитель академии.

— Положение о присвоении звания "Почётный профессор РАН" принималось Академией наук свыше 20 лет назад. И сегодня у ряда членов РАН возникает вопрос, насколько действующее положение отвечает нынешнему статусу академии в свете новых задач, стоящих перед ней, — заявил собеседник агентства.

Как отмечается, президиум намерен обсудить вопрос необходимости актуализации положения.

Представитель академии уточнил, что присуждение звания "Почётный профессор РАН" патриарху Кириллу и спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко не отменяется, а лишь откладывается.

Ранее Лайф сообщал, что торжественная церемония присвоения с участием главы РПЦ и политика состоится 22 января.