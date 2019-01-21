СК возбудил дело по факту гибели людей при пожаре на танкерах в Чёрном море

По последним данным, в результате возгорания погибло 11 человек, более 10 были спасены.

Уголовное дело возбуждено по факту гибели членов экипажей двух танкеров, горящих в водах Чёрного моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

— Следственными органами Южного следственного управления на транспорте возбуждено уголовное дело по факту гибели двух и более лиц на судах в нейтральных водах Чёрного моря, — рассказали в пресс-службе.

Как сообщалось, на борту корабля Candy находилось 17 человек, экипаж судна Maestro состоял из 14 человек. Чтобы спастись от огня, людям пришлось прыгать за борт.

К настоящему моменту из воды извлечены тела 11 погибших. Лайф публиковал видео, снятое на месте инцидента.