Порошенко заявил о приезде Нетаньяху в Одессу

Кроме того, он пригласил израильского премьер-министра выступить в украинском парламенте.

Президент Украины Пётр Порошенко во время своего визита в Израиль объявил о намерении посетить Одессу вместе с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

— Мы согласились поехать туда и продемонстрировать, как происходит это международное объединение наших народов, — сказал Порошенко на брифинге после совместной встречи, трансляцию которого вёл украинский "Пятый канал".

По словам украинского лидера, Одесса выбрана неслучайно, поскольку" имеет большую историю еврейского народа". Кроме того, он предложил Нетаньяху выступить в украинском парламенте.