"Роскосмос" объявил об очередной потере связи с телескопом "Спектр-Р"

Единственный российский космический радиотелескоп "Спектр-Р" снова не ответил на отправленные с Земли команды, об этом сообщил советник гендиректора "Роскосмоса" по науке Александр Блошенко.

— Был проведён очередной сеанс связи со "Спектром-Р", в ходе которого предпринимались попытки отправить команды на приёмопередающее устройство спутника. Аппарат не отреагировал, — приводит его слова ТАСС.

Он также отметил, что пока не принято решение о продолжении или остановке работ по восстановлению контроля над управлением спутника. При этом ранее сообщалось, что в случае неудачи возможно прекращение работы с аппаратом, который проработал на орбите в 2,5 раза больше запланированного срока.

Как ранее писал Лайф, о частичной потере сигнала с космическим телескопом "Спектр-Р" стало известно 12 января.