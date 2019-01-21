В ЕС не исключили новых санкций против РФ из-за ареста украинских моряков

ЕС может рассмотреть введение санкций против России в связи с арестом украинских моряков, которых задержали за нарушение границы в Чёрном море. Об этом в "Твиттере" написал глава МИД Дании Андерс Самуэльсен.

— Россия до сих пор удерживает 24 украинских моряков. Если они не будут освобождены в ближайшее время, ЕС придётся рассмотреть санкции против России. Недопустимое поведение в Азовском море, — отметил дипломат.

Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России в Чёрном море и, не отвечая на запросы погранслужбы, направились к Керченскому проливу. В Москве действия Киева были расценены как провокация. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов, моряки были арестованы.

Позже в Верховной раде Украины призвали ввести новый, "азовский" пакет антироссийских санкций.