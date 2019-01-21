В Струнине открыли детскую поликлинику, отремонтированную по поручению Путина

В городе Струнино для пациентов открылась детская поликлиника, отремонтированная по поручению президента РФ Владимира Путина после обращения местных жителей на прямой линии. Об этом сообщается на сайте администрации Владимирской области.

— Отремонтирован фасад, обновлены регистратура, гардероб, кабинеты врачей, туалеты, процедурные и прививочные кабинеты, оборудованы удобные места ожидания, — говорится в сообщении.

Кроме того, полностью обновлены все инженерные коммуникации, заменены окна и двери, а также заработал фильтр, исключающий контакты детей с РВИ с остальными пациентами.

Сообщается, что больница обслуживает три участка, к ней приписано около 3 тысяч детей. Для удобства пациентов вести приём также будут и выездные бригады узких специалистов — врач-хирург, невролог, офтальмолог и эндокринолог.

На обновление поликлиники потрачено около 17 миллионов рублей, из которых 15,8 были направлены непосредственно на ремонтные работы, ещё 1,11 миллиона — на закупку техники мебели и оборудования.

Ранее Лайф сообщал, что по итогам прямой линии Владимир Путин дал поручение провести капитальный ремонт больницы в Струнине.