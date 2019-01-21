Президент Молдавии объявил о визите в Москву

Президент Молдавии Игорь Додон рассказал о грядущем визите в Москву и встрече с российским лидером Владимиром Путиным. По словам Додона, на переговорах он планирует обсудить проблемы экспорта молдавской продукции.

— Есть проблема с транзитом наших товаров через территорию Украины. Именно поэтому мы поговорили с нашими партнёрами в Москве и договорились на следующей неделе встретиться с Владимиром Путиным, — сказал Додон в эфире телеканала NTV Moldova.

При этом в Кремле пока не объявляли о встрече президентов.