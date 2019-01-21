Судьба пяти моряков с горящих в Чёрном море судов остаётся неизвестной

При этом в настоящий момент остатки корпусов двух танкеров продолжают гореть в районе Керченского пролива.

Местонахождение пяти моряков с горящих судов в районе Керченского пролива остаётся неизвестным, уточнили в Росморречфлоте.

— 11 погибли, 12 моряков спасены, трое на глазах спасателей ушли под воду, про ещё пятерых неизвестно, были ли они в воде или остались на горящих судах, — цитирует сообщение РИА "Новости".

Большая часть спасённых находится на аварийно-спасательном судне "Спасатель Демидов". Планируется, что пострадавших доставят в Керчь. Ранее в Крыму уже заявили, что готовятся принять моряков в больницах, машины скорой помощи уже дежурят в порту.

Напомним, два танкера — Candy и Maestro — загорелись в водах Чёрного моря, на их борту находился 31 человек. В результате погибли 11, более 10 спасены. По факту гибели членов экипажа судов возбуждено уголовное дело. Ранее Лайф опубликовал видео, снятое на месте инцидента.