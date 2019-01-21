Умер французский актёр Франсуа Перро

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Умер французский актёр Франсуа Перро

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Фото: © Twitter/Joachim Landabourou‏

В возрасте 94 лет скончался французский актёр Франсуа Перро, сообщает газета Le Figaro.

Перро сыграл более в 100 фильмах, среди них — "Труп моего врага", "Человек и его собака", "Троих нужно убрать", "Безупречная репутация", "Женщина моего друга", "Невинные с грязными руками" и "Набережная Орсе".

Актёр работал со многими известными режиссёрами, в том числе Жаком Беккером, Клодом Шабролем, Бертраном Тавернье и Анри Вернеем.

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