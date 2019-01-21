Главврачу пензенской больницы грозит штраф за койки из досок

Прокуратура Пензенской области завела административное дело против главврача Кузнецкой межрайонной больницы, где пациентов размещали на самодельных койках из стульев и досок.

— Прокуратура возбудила в отношении главного врача Кузнецкой межрайонной больницы дело об административном правонарушении по статье 6.3 КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения", которое направлено для рассмотрения в управление Роспотребнадзора по Пензенской области, — говорится в сообщении прокуратуры.

Размер штрафа для должностных лиц по данной статье составляет от пятисот до тысячи рублей.

Ранее Лайф сообщал, что в больнице в Пензенской области заметили импровизированные койки из досок и стульев. Врачи объяснили, что такие "места" появились из-за того, что отделение просто не справляется с наплывом пациентов. После этого губернатор региона поручил закупить резервные койки во все стационарные учреждения здравоохранения.