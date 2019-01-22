Внешний долг России снизился до минимальных значений за 10 лет

Внешний долг России по состоянию на 1 января 2019 года достиг минимальной отметки за 10 лет. За прошедший год показатель снизился более чем на 12% и составил 453,7 миллиарда долларов. Сокращение произошло во всех институциональных секторах.
По данным Центробанка, около 56 миллиардов долларов приходится на долю правительства и ЦБ, 398 миллиардов — это долги компаний, домохозяйств и банков. При этом более половины внешних обязательств относится к частному сектору.
Ранее в ЦБ дали прогноз по инфляции к 2020 году — специалисты считают, что в следующем году этот показатель в РФ вернётся к уровню 4%.
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