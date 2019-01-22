Число погибших при взрыве нефтепровода в Мексике превысило 90 человек

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Число погибших при взрыве нефтепровода в Мексике превысило 90 человек

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Фото © Twitter/velden

Число погибших в результате взрыва топлива на трубопроводе в Мексике продолжает расти и уже превысило 90 человек, об этом заявил губернатор штата Идальго Омар Файяд, сообщает радио Imagen.

— Уже изменилась ситуация. К несчастью, уже 91 погибший от серьёзных ожогов, — прокомментировал Файяд вопрос журналистов о количестве жертв.

Он также уточнил, что в настоящий момент с ожогами различной степени тяжести в больницах находятся ещё 52 человека.

Ранее Лайф сообщал, что в Мексике произошёл взрыв на месте утечки нефтепродуктов из трубопровода. Первоначально сообщалось о не менее 20 погибших, позже эта цифра увеличилась до 85.

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