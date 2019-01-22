Двое детей ранены в результате стрельбы в Нидерландах

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Двое детей ранены в результате стрельбы в Нидерландах

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Фото: © Flickr/Peter Anderson

В городе Хелмонд, Нидерланды, произошла перестрелка — неизвестные открыли стрельбу из машины и скрылись с места происшествия. В результате пострадали двухлетний ребёнок и 15-летний подросток.

По данным местных СМИ, одна из пострадавших — маленькая девочка, которая ехала с мамой на велосипеде, ребёнок получил ранение ноги. Также в руку была ранена 15-летняя девушка, в момент стрельбы она проходила мимо машины злоумышленников.

По данным полиции, один из подозреваемых арестован, автомобиль, из которого была открыта стрельба, найден.

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