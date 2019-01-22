В Запорожье работники больницы заразились корью от пациента

Сообщается, что только один из медиков был привит от инфекции — по возрасту, остальные не имеют никаких подтверждающих записей.

Четыре сотрудника многопрофильной клиники в украинском городе Запорожье заболели корью. Источником инфекции, предположительно, стал один из пациентов, сообщается на сайте Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Украины.

— Все заболевшие — в возрасте от 30 до 49 лет, из них трое не имеют данных о прививках против кори, один привит по возрасту, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что по результатам эпидрасследования был выявлен источник заражения медиков — один из пациентов, который посещал больницу, "находясь в инкубационном периоде", при котором симптомы ещё не видны.

В учреждении проводятся противоэпидемические мероприятия, врачи, контактирующие с посетителями, прошли лабораторные обследования, в ближайшее время всем работникам с низким иммунитетом будут сделаны прививки.

Напомним, с начала 2018 года на Украине корью заболело более 18 тысяч человек, из которых около 12 тысяч — дети. Так, например, к концу января 2019 года только в Одесской области у 48 детей диагностировали заболевание. В связи с этим Роспотребнадзор посоветовал россиянам, планирующим поездки на Украину, пройти вакцинацию от кори.