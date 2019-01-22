Шойгу наградил лётчика, который посадил самолёт без шасси

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил премию Владимира Высоцкого "Своя колея" лётчику-испытателю Владимиру Иринархову, который в апреле 2018 года успешно посадил прибывший на ремонт самолёт Ил-38 индийских ВМС с отказавшим шасси.

— Есть подвиги, которые совершаются спонтанно, а есть те, что основаны на мужестве, основаны на опыте, основаны на высоком профессионализме. Это, собственно, то, чем в разное время занимались многие поколения, и то, чем занимается Владимир Михайлович, — сказал министр на торжественной церемонии.

При этом отмечается, что сам премируемый, получая награду из рук министра на торжественной церемонии, сказал, что "просто делал свою работу".

Напомним, ранее Лайф сообщал, что во время испытательного полёта у самолёта Ил-38 ВМС Индии отказала стойка шасси. Экипаж кружил над аэродромом, вырабатывая топливо, а затем успешно провёл аварийную посадку "на нос". Никто из 11 человек, находившихся на борту, не пострадал.