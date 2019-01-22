СМИ сообщили о драке актёра Виторгана с режиссёром Богомоловым в центре Москвы

Актёр Максим Виторган подрался в кафе в центре Москвы с режиссёром Константином Богомоловым, сообщает Mash.

По данным очевидцев, мужчины вышли на улицу, а после Богомолов вернулся в помещение с разбитым носом и в сопровождении охраны. Отмечается, что от госпитализации режиссёр отказался.

Ранее в Сети обсуждали слухи о возможном разрыве Максима Виторгана и Ксении Собчак — якобы из-за романа телеведущей с Богомоловым. Поклонники пары заметили, что супруги всё реже стали появляться вместе на светских мероприятиях, а телеведущая сняла обручальное кольцо. Официально Виторган и Собчак эти слухи не комментировали.