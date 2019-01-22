СК начал проверку после инцидента с самолётом в Шереметьево

Сотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России начали проверку после инцидента с самолётом, который выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте ведомства.

— Проводится доследственная проверка по факту выката самолёта авиакомпании "Аэрофлот" за пределы взлётно-посадочной полосы при посадке, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что во время посадки в Шереметьево самолёт "Боинг-737" компании "Аэрофлот", выполнявший рейс Астана — Москва, во время торможения выкатился за пределы ВВП. На его борту находились 81 пассажир и семь членов экипажа, никто не пострадал. Из-за инцидента был изменён график ещё 40 рейсов авиакомпании.