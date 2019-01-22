Климкин заявил, что Киев настаивает на новом договоре по транзиту газа

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Климкин заявил, что Киев настаивает на новом договоре по транзиту газа

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Павел Климкин. Фото: © AP Photo / Sergei Grits

Киев настаивает на заключении нового договора по транзиту российского газа через территорию Украины и не согласен на продление в 2019 году существующего контракта. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

— Сегодня действуют абсолютно другие законы и другие правила, которые отражают европейское законодательство... Даже ЕС пытается объяснить России, что правила изменились, жизнь изменилась. По определению возвращение к каким-то прошлым договорённостям уже невозможно, —цитирует Климкина ТАСС.

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев также заявил, что компания будет рассматривать будущие соглашения только в случае их "полного соответствия европейскому законодательству".

В свою очередь, министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что для сохранения транзита российского газа через Украину необходим коммерчески привлекательный контракт и конкурентоспособный тариф.

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