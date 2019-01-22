Генпрокурор Украины назвал Тимошенко "пулей"

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Генпрокурор Украины назвал Тимошенко "пулей"

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Юлия Тимошенко. Фото: © РИА Новости

Генпрокурор Украины Юрий Луценко сравнил экс-премьера страны и лидера партии "Батьковщина" Юлию Тимошенко с "пулей". При этом Луценко добавил, что не считает политика "агентом Кремля", в чём её неоднократно обвиняли оппоненты.

— Категорически отрицаю, что Юля — агент Кремля. Я много знаю про неё. Юля — это пуля, которая летит только по ей известной траектории. Но в этом и есть опасность, она делает это только так, как считает нужным только она, — заявил Луценко.

Ранее сама Тимошенко заявляла, что не сомневается в своей победе на предстоящих президентских выборах на Украине. Голосование намечено на 31 марта 2019 года.

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