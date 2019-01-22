В Чёрном море пять судов ищут девятерых пропавших моряков

Пять судов продолжают поиски девятерых моряков с танкеров, загоревшихся в Чёрном море. Утром к работам планируется привлечь вертолёт, сообщает ТАСС.

Кроме того, в районе поисков ухудшается погода, из-за этого буксир пока не может доставить на берег пострадавших.

Напомним, два танкера под флагом Танзании — Candy и Maestro — загорелись в водах Чёрного моря. По последним данным, 11 человек погибли, 12 спасены, ещё девять моряков пропали без вести.

В настоящий момент спасатели приступили к тушению судов. По факту гибели членов экипажа возбуждено уголовное дело.