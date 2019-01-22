В Госдуме предложили ввести невозвратные билеты в плацкарт

Помимо этого, предлагается также расширить список причин для отказа от поездки, при которых перевозчик будет возвращать деньги.

В ближайшем будущем в России могут ввести продажу невозвратных билетов в плацкартные и общие вагоны — такая инициатива депутатов Госдумы была направлена в Минтранс, сообщают "Известия".

По информации издания, парламентарии уверены, что в настоящий момент покупатели билетов в плацкарт и общие вагоны находятся в неравных условиях с пассажирами купейных, "сидячих", а также СВ-вагонов, для которых невозвратные билеты уже появились в продаже.

Основная сложность в предлагаемом нововведении заключается в том, что билеты в плацкартные вагоны субсидируются из госбюджета, а их стоимость согласовывается с ФАС. В проекте предлагается исключить необходимость участия регулятора и разрешить перевозчикам "самим снижать стоимость на билеты".

Кроме того, также предлагается расширить перечень случаев, при которых пассажиры смогут возвращать билеты.

Ранее сообщалось, что правительство обязало перевозчиков информировать пассажиров о невозвратных билетах на поезда дальнего следования.