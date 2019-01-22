Милонов предлагает запретить магам и экстрасенсам лечить россиян

Соответствующий проект закона планируется внести на рассмотрение Госдумы в ближайшее время.

Депутат Госдумы Виталий Милонов подготовил законопроект, который призван запретить магам и экстрасенсам оказывать оздоровительные услуги, а также рекламировать такой сервис. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на документ.

Для этого предлагается внести поправки в статью 50 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и статью 7 Федерального закона "О рекламе".

— В отличие от профессиональных психологов и медицинских работников, маги и колдуны всегда гарантируют результат, но не несут при этом какой-либо ответственности. В настоящее время в РФ рынок оккультно-магических услуг оказался в ситуации правового вакуума, — отмечает Милонов.

В дальнейшем парламентарий также намерен добиться, чтобы за оказание подобных услуг наступала административная ответственность.

Как ранее писал Лайф, ранее Милонов потребовал запретить шоу "Битва экстрасенсов" и предложил ввести уголовную ответственность для магов и целителей.