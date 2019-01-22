СМИ сообщают о стрельбе в районе протестов в Каракасе

В трёх районах столицы Венесуэлы местные жители баррикадируют улицы покрышками, камнями и крупногабаритным мусором, чтобы помешать действиям полиции.

Полицейские силы Каракаса открыли стрельбу в районе Лос-Меседорес, где проходят народные протесты в поддержку военных, пытавшихся поднять мятеж, сообщает TV Venezuela.

На кадрах видно, как один из полицейских, облачённый в тёмный защитный костюм, производит несколько выстрелов в сторону здания, из которого доносятся лозунги против вновь вступившего в должность президента Николаса Мадуро.

Сообщается, что это происходит в районе Лос-Меседорес, где ранее была подавлена попытка группы венесуэльских военных устроить мятеж, после чего на поддержку арестованных военнослужащих вышли местные жители. Они начали возводить баррикады из горящих покрышек, камней и любого доступного габаритного мусора, чтобы помешать проезду автомобилей правоохранителей.

По информации журналистов, в ходе столкновений с полицией был ранен один сотрудник правоохранительных органов, для разгона протестующих были применены гранаты со слезоточивым газом. Информации о пострадавших среди гражданских не поступало.

Me envían vídeos desde Mecedores donde se ve que la gente sigue en la calle. Sigue protestando. Esto fue hace 40 minutos aproximadamente pic.twitter.com/aNDAOSmm5m — Fran Monroy Moret (@fmonroy) 21 января 2019 г.

Внутриполитическая ситуация в Венесуэле накалилась в последние годы на фоне недоверия к действующему президенту Николасу Мадуро, а также из-за значительной девальвации национальной валюты и гиперинфляции, которая достигла 1 700 000 % за последний год.