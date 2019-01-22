СМИ узнали о контактах разведслужб США и КНДР с 2009 года

По данным источников, американская сторона считала такие консультации полезнее связи по дипломатическим каналам.

Газета The Wall Street Journal узнала о секретных консультациях, которые с 2009 года регулярно проводились между ЦРУ США и разведывательной службой КНДР.

По данным источников издания, консультации были приостановлены в последние годы президентства Барака Обамы и возобновились в начале 2017 года после назначения Майка Помпео главой ЦРУ.

Отмечается, что изначально представители разведслужб США И КНДР контактировали для обсуждения содержащихся в заключении американцев, но позже Вашингтон стал рассматривать эти консультации как возможность "урегулирования во время кризисов", а также как способ показать Пхеньяну, что США готовы к нормализации отношений.

Напомним, ранее в Белом доме подтвердили, что вторая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится ближе к концу февраля. По предварительным данным, место саммита лидеров — Вьетнам.