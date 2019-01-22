Российские военные обнаружили схрон с оружием боевиков в Сирии

Среди найденного оружия — гранатомёт, снаряды, гранаты и мины, в ближайшее время они будут уничтожены на полигоне.

Российские военные обнаружили в сирийской провинции Дераа схрон с противотанковым оружием и крупнокалиберными боеприпасами, оставленный сдавшимися боевиками. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя ВС РФ Валерия Школьника.

Среди найденного были противотанковый гранатомёт и гранаты к нему, контейнер от ракеты TOW-2 тяжёлого противотанкового ракетного комплекса (ПТРК), а также самодельные ручные гранаты.

Кроме того, военные нашли 122-миллиметровые снаряды для реактивных систем залпового огня, осветительные мины калибра 120 мм, контейнеры для переноски гранат к гранатомёту РПГ-7.

По словам Валерия Школьника, судя по маркировкам на оружии, в распоряжении боевиков была артиллерия из стран, входивших в Организацию Варшавского договора, а также мины американского и французского производства.