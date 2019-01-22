Депутат Рады рассказал о "позорном правиле", из-за которого Украина стала бедной

Украинские власти за время независимости страны руководствовались "позорным правилом", по которому "деньги работают на политику, а политика работает на деньги", что привело к обнищанию страны. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил депутат Верховной рады Дмитрий Добродомов.

— Если мы и дальше готовы тасовать в колоде всех тех политиков, которые действуют по принципу "деньги делают политику, а политика делает ещё больше денег", — это абсолютно путь в никуда. Мы дошли до того, что мы из страны, которая начинала в 1991 году с достаточно модернизированной, достаточно мощной экономикой, превратились через 27 лет в наибеднейшую страну в Европе, — сказал нардеп.

Ранее о катастрофическом состоянии экономики Незалежной рассказал украинский политик, председатель политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук. По его словам, Украина в 2018 году стала самой бедной страной Европы, а в мире заняла 134-е место из 186.