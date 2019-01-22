Эксперты назвали топ-15 стран для расслабляющего отдыха

Специалисты оценивали сразу несколько факторов, среди которых температура воздуха, количество солнечных дней в году, уровень безопасности, правовая защищённость граждан, уровень шума и даже количество дней отпуска.

Эксперты британского портала путешествий и отдыха lastminute.com составили рейтинг стран, в которых отдыхающие испытают максимальный уровень туристического релакса и наслаждения, сообщает Daily Mail.

По результатам исследования, победителем "расслабляющей" битвы стала Индонезия, где основными достоинствами являются 88-километровая береговая линия, находящаяся практически в шаговой доступности от главных мест отдыха, среднегодовая температура воздуха 25 градусов по Цельсию, обилие зелени и общая совокупность благоприятных условий.

На второй строчке расположилась Австралия, которая также может предложить туристам практически бесконечные пляжные просторы, многие из которых признаны живописнейшими на планете. Кроме того, здесь отмечается большое количество солнечных дней, а также 30-дневный отпуск для работников.

Бронза в рейтинге досталась холодной Исландии, где эксперты отмечают 36-дневный отпуск, а также возможность насладиться уникальным по красоте северным сиянием и видами местной природы.

Далее расположились богатые тропическими лесами Новая Зеландия и Шри-Ланка. В десятке лучших также оказались Кипр, Филиппины, Греция, Индия и Маврикий. Замыкают список Коста-Рика, Португалия, Болгария, Хорватия и Испания.