Трамп нашёл объяснение снижению темпов роста ВВП Китая

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Трамп нашёл объяснение снижению темпов роста ВВП Китая

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Фото: © РИА Новости/Алексей Агарышев

Китай демонстрирует самые низкие с 1990 года экономические показатели из-за напряжённости в торговле с США, считает американский лидер Дональд Трамп.

— Для Китая имеет смысл наконец добиться реальной сделки и прекратить эти игры, — написал Трамп в "Твиттере".

Ранее в Китае опубликовали данные об экономике страны за прошлый год, согласно которым темпы роста ВВП страны замедлились. В 2018 году этот показатель составил 6,6% и стал самым низким с 1990 года.

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