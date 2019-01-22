Трамп нашёл объяснение снижению темпов роста ВВП Китая

Китай демонстрирует самые низкие с 1990 года экономические показатели из-за напряжённости в торговле с США, считает американский лидер Дональд Трамп.
— Для Китая имеет смысл наконец добиться реальной сделки и прекратить эти игры, — написал Трамп в "Твиттере".
Ранее в Китае опубликовали данные об экономике страны за прошлый год, согласно которым темпы роста ВВП страны замедлились. В 2018 году этот показатель составил 6,6% и стал самым низким с 1990 года.
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