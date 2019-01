Google заплатит Франции €50 млн за нарушение закона о персональных данных

Поводом для расследования послужили групповые жалобы от европейских ассоциаций, указывающие на отсутствие у корпорации правовой базы для обработки личной информации пользователей.

Американская корпорация Google была оштрафована Национальной комиссией по информатике и свободам (CNIL) Франции на сумму 50 миллионов евро за недостаточное информирование пользователей при получении согласия на обработку и использование их данных, сообщается на сайте регулятора.

— На основании проведённых проверок комитет CNIL, ответственный за рассмотрение нарушений Закона о защите данных, обнаружил два типа нарушений GDPR (Генеральный регламент о защите персональных данных), — говорится в сообщении.

Первая претензия комиссии — это нарушение интернет-гигантом обязательств прозрачности и информированности. Основанием для неё послужила сложнодоступная для пользователей правовая информация. Проще говоря, чтобы подробнее узнать о целях сбора своих личных данных, простому юзеру иногда приходилось переходить по пяти-шести гиперссылкам в различных документах.

Но порой, по мнению представителей комиссии, даже при наличии всех документальных первоисточников на страницах Google некоторая информация предоставлялась в неполном или неопределённом виде, что затрудняло её верную оценку пользователями.

Вторым пунктом обвинения в адрес корпорации стали групповые жалобы от ассоциаций None Of Your Business и La Quadrature du Net, которые утверждают, что у Google попросту нет правовой базы для обработки персональных данных, особенно в случаях, когда речь идёт о персонализации рекламы.

По мнению комиссии, согласие, которое дают пользователи, принимая условия обработки данных, не является ни "однозначным", ни "конкретным", а сама информация об операциях персонализации рекламных сообщений располагается в нескольких документах, из которых попросту невозможно точно определить список служб, сайтов и приложений, которые "обрабатывают" эти данные.

Ранее Лайф сообщал, что Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тысяч рублей.