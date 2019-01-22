Пик холодов. Пасмурно и морозно будет в Москве во вторник

Облачность, небольшой снег и гололедица ожидаются в Москве во вторник, 22 января. Температура днём будет до –12 градусов в столице и до –15 градусов в Подмосковье.

При этом уже ночью температура опустится до –19 градусов в Москве, –22 градусов по области, местами ожидаются морозы до –27 градусов.

Как ранее сообщал Лайф, в течение нынешней недели европейская часть России будет находиться под властью арктического циклона, который принесёт 20-градусные морозы. Пик холодов придётся на вторник и среду. Постепенно радовать погода начнёт лишь к концу недели.