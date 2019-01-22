В Иркутске самолёт прервал взлёт из-за странного звука в двигателе

Самолёт авиакомпании Nordwind Airlines, выполнявший рейс из Иркутска на остров Пхукет, прервал взлёт из-за постороннего звука в двигателе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Восточно-Сибирское линейное управление МВД России на транспорте.

На борту лайнера находились 430 пассажиров и 15 членов экипажа, сейчас все они ожидают в иркутском аэропорту. За пассажирами должен прилететь запасной борт из Ростова.

Перевозчик выясняет причину возникновения звука в двигателе.