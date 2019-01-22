На Камчатке проверяют соцобъекты из-за сообщений с угрозами

Ряду социальных объектов Петропавловска-Камчатского по электронной почте поступили сообщения о минировании, правоохранительные органы проверяют эту информацию. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на краевое Управление ФСБ России.
В 2017 году на Камчатке происходила подобная ситуация с угрозами, из-за чего массово эвакуировались школы, административные здания, торговые центры. Тогда сообщения о минировании не подтвердились.
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