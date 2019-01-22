Более 600 человек эвакуировали из студенческого общежития в Москве

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Более 600 человек эвакуировали из студенческого общежития в Москве

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Фото: © РИА Новости/Кирилл Брага

В одной из комнат произошёл пожар. Горели личные вещи на площади шесть квадратных метров.

Более 600 человек эвакуировали из общежития РГСУ в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб города. Инцидент произошёл в доме № 15 по улице Плещеева.

— Было эвакуировано 630 человек, — сообщил представитель экстренных служб.

Как стало известно, в одной из комнат общежития произошёл пожар. Горели личные вещи на площади шесть квадратных метров. Сейчас возгорание уже ликвидировано. В результате происшествия никто не пострадал. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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