Росморречфлот: Шансов найти выживших при пожаре на судах в Чёрном море нет

Отмечается, что возгорание до сих пор не ликвидировано. Операция переведена из спасательной в поисковую.

В Росморречфлоте сообщили, что по состоянию на шесть утра 22 января операция по поиску моряков с горящих в Чёрном море судов переведена из спасательной в поисковую. Уточняется, что шансов обнаружить людей живыми уже нет.

— Горение продолжается, — добавил представитель ведомства.

Напомним, накануне вечером в районе Керченского пролива за пределами территориальных вод России произошёл пожар на танкерах "Маэстро" и "Канди", следующих под флагом Танзании. На судах в общей сложности находилось 32 человека, все они граждане Турции и Индии.

Спасти, по последним данным, удалось 12 человек, 10 моряков погибли, неизвестной оставалась судьба ещё 10 человек.